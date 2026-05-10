Luca Argentero e tanti altri noti attori nel prossimo film di Özpetek

Il regista Ferzan Özpetek sta preparando il suo nuovo film, intitolato “Nella gioia e nel dolore”. Tra gli attori coinvolti nel progetto ci sono Sabrina Ferilli, Luca Argentero e altri noti nomi del cinema italiano. La produzione del film è in corso e il cast sta lavorando alle riprese, che si svolgono in diverse location. La data di uscita ufficiale non è ancora stata annunciata.

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