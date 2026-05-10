Luca Argentero e tanti altri noti attori nel prossimo film di Özpetek
Il regista Ferzan Özpetek sta preparando il suo nuovo film, intitolato “Nella gioia e nel dolore”. Tra gli attori coinvolti nel progetto ci sono Sabrina Ferilli, Luca Argentero e altri noti nomi del cinema italiano. La produzione del film è in corso e il cast sta lavorando alle riprese, che si svolgono in diverse location. La data di uscita ufficiale non è ancora stata annunciata.
Ferzan Özpetek torna al cinema con “Nella gioia e nel dolore”: un cast corale da Sabrina Ferilli a Luca Argentero. C’è grande attesa intorno a “Nella gioia e nel dolore”, il nuovo film diretto da Ferzan Özpetek, annunciato come una delle uscite italiane più importanti del Natale 2026. Stando a quanto riporta Like in Movie, il film avrà una tema speciale ovvero “una diva del cinema, un gruppo di amici, e i ricordi che legano persone nel tempo”. Leggi anche Can Yaman, sospeso tra due mari: la nuova vita dell’attore tra Italia e Spagna Dopo anni di successi tra cinema d’autore e grandi produzioni popolari, il regista torna con una storia intensa e corale che promette emozioni, relazioni tormentate e quella sensibilità umana che da sempre caratterizza il suo sguardo cinematografico.🔗 Leggi su 361magazine.com
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