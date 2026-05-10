L’ultima giornata della regular season di Serie A di basket vede l’Olimpia Milano affrontare Trento in una partita che, sulla carta, sembra favorevole ai padroni di casa. La squadra milanese si presenta in trasferta con l’obiettivo di dosare le energie in vista dei prossimi impegni, mentre Trento cerca di consolidare la propria posizione in classifica. La sfida si svolge in un clima di attesa e tensione, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo.

Ultimo atto della regular season nel campionato di Serie A di basket. L’Olimpia Milano scende in campo a Trento e lo fa in una partita che sembra poter servire solo ai padroni di casa. In realtà i biancorossi potrebbero ancora raggiungere il secondo posto, ma Brescia giocherà contro una Sassari già retrocessa e decimata per le sospensioni di tre americani, dunque riuscire a superare la Germani diventa una chimera praticamente impossibile da raggiungere. Meglio iniziare a pensare che il primo turno sarà contro la sesta in classifica, quindi una Reggio Emilia e Tortona, quanto meno con il fattore campo a favore dei milanesi (sabato 16 e lunedì 18 maggio Gara 1 e Gara 2 al Forum).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Olimpia dosa le forze. A Trento test per il futuro

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