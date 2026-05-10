Lo Spezia si risveglia in Serie C | I tifosi non meritano tutto questo Chi ha sbagliato deve dimettersi
Lo Spezia torna in Serie C dopo aver perso la partita decisiva, provocando grande delusione tra i tifosi e la comunità locale. La sconfitta ha portato a proteste e richieste di dimissioni per chi è ritenuto responsabile di questa retrocessione. La serata di venerdì si è conclusa con un senso di sconforto e frustrazione tra i supporter, che non si aspettavano un risultato così negativo.
La Spezia, 10 maggio 2026 – “No, non meritiamo una retrocessione così avvilente”. Alle 22,30 di venerdì un’intera comunità è sprofondata nel baratro, annichilita dal mortificante ritorno in Serie C. Un dramma sportivo vissuto in diretta tv dai tifosi spezzini, che ora si appellano alla proprietà. “Roberts e Stillitano programmino subito la risalita in B che, per inciso, sarà complicatissima, avviando una rivoluzione totale”. Lorena Bardi, presidentessa del club ‘Franco Cavatorti’, ha condiviso il dolore della retrocessione con gli altri soci del sodalizio migliarinese. “Amarezza enorme, ci abbiamo creduto fino alla fine anche se sapevamo che ormai la salvezza era ampiamente compromessa.🔗 Leggi su Lanazione.it
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