LIVE Musetti-Cerundolo 7-6 4-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | due ore di gioco serve assolutamente chiudere in due!

Al torneo ATP di Roma, il match tra Musetti e Cerundolo si sta svolgendo con grande intensità. Dopo due ore di gioco, il punteggio è di 7-6, 4-3 in favore di Musetti, con Cerundolo che ha più volte evitato di tornare in campo. La partita si sta avviando alla conclusione, con il giocatore argentino che tenta di recuperare un gap ormai notevole. La tensione è palpabile mentre i due si sfidano sul campo.

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