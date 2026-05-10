LIVE Musetti-Cerundolo 7-6 4-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | due ore di gioco serve assolutamente chiudere in due!
Al torneo ATP di Roma, il match tra Musetti e Cerundolo si sta svolgendo con grande intensità. Dopo due ore di gioco, il punteggio è di 7-6, 4-3 in favore di Musetti, con Cerundolo che ha più volte evitato di tornare in campo. La partita si sta avviando alla conclusione, con il giocatore argentino che tenta di recuperare un gap ormai notevole. La tensione è palpabile mentre i due si sfidano sul campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Incredibile, terza risposta di fila non in campo da parte di Cerundolo, che sta provando a graziare un Musetti malconcio! A-40 Wow, fuori la risposta di rovescio! Sulla seconda. 40-40 Mamma mia però Cerundolo. Non risponde neanche qui di rovescio capendo prima la direzione, questa prima non era improbabile. 40-A Alza qualsiasi cosa Musetti, e le mette tutte nei pressi della riga. La difesa però no basta. Bravo ancora lui con il dritto. 40-40 Prima vincente! Torniamo a galla! 30-40 Splendido rovescio spalle alla rete di Musetti, che ha gestito alla grande con Cerundolo che si trovava a rete. 15-40 Favolosa smorzata di Cerundolo.🔗 Leggi su Oasport.it
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