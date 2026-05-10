LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | non ripartono Yates e Vendrame

Durante la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, due corridori si sono ritirati a causa di infortuni riportati dopo una caduta avvenuta ieri. Uno dei ciclisti ha subito una tripla frattura ai processi trasversi vertebrali, mentre l’altro ha riportato una commozione cerebrale. La corsa prosegue senza di loro, con gli aggiornamenti sulla classifica generale che continuano in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 11.30 Dopo la caduta di ieri si ritirano anche Andrea Vendrame ed Adam Yates: per il primo riscontrata una tripla frattura ai processi trasversi vertebrali, per il secondo rilevata una commozione cerebrale. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Plovdiv e arrivo a Sofia. Proprio nella capitale termina l’avventura della Corsa Rosa in Bulgaria, domani infatti ci sarà il giorno di riposo e la carovana arriverà nella nostra nazione. Il percorso odierno misura 175 e sembra dare un’altra chance ai velocisti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: non ripartono Yates e Vendrame ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: via alla corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:03 La frazione odierna non presenta difficoltà altimetriche degne di nota e sembra disegnata per...