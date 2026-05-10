LIVE Alle 20.45 Milan-Atalanta le ufficiali | Leao titolare per Palladino Krstovic e l' ex CDK

Da gazzetta.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 20.45 si gioca Milan-Atalanta, con le formazioni ufficiali già annunciate. Leao sarà in campo dal primo minuto, mentre per l’Atalanta sono stati schierati Krstovic e l’ex centrocampista. La squadra rossonera cerca punti importanti per mantenere le possibilità di qualificazione in Champions League, che richiedono almeno sei punti nelle prossime tre gare.

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(3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. All. Allegri. (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino. Non ci sono squalificati nelle due rose. Nel Milan diffidati Modric, Fofana, Athekame, Saelemaekers, Leao ed Estupinan. Nell'Atalanta diffidati Hien, De Ketelaere e Djimsiti. Direzione di gara affidata a Zufferli della sezione di Udine. Assistenti Dei Giudici e C. Rossi. Quarto uomo Fourneau. Al Var Di Paolo, assistente Var Mariani. La partita sarà trasmessa su Dazn, anche in streaming.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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