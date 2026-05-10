L'incredibile storia del fischione trovato da una guida sull'Everest a oltre 5.500 metri di quota
Una guida sherpa ha trovato un fischione quasi congelato a oltre 5.500 metri di quota sull’Everest. L’uccello, una anatra migratrice, è stato recuperato e messo in salvo. L’episodio è stato riportato da testimoni presenti durante l’escursione. La scoperta ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati di fauna selvatica, che hanno evidenziato l’unicità dell’evento. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle condizioni attuali dell’animale o alle eventuali cure ricevute.
Una guida sherpa ha salvato un fischione, un’anatra migratrice, trovato quasi congelato sul monte Everest a oltre 5.500 metri, probabilmente a un’altitudine record per la specie.🔗 Leggi su Fanpage.it
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