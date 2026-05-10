Ley ai Liberal | ‘Accettate con umiltà la sconfitta a Farrer

I Liberal hanno chiesto ai loro sostenitori di accettare con umiltà la sconfitta alle elezioni di Farrer, che ha interrotto un primato di oltre trent’anni. La vittoria di un altro partito in questa circoscrizione ha rappresentato un cambiamento significativo nel panorama politico locale. La sconfitta potrebbe avere ripercussioni sulla leadership del partito, anche se al momento non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali.

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