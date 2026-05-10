Goffredo Buccini, giornalista e editorialista del Corriere della Sera, ha commentato la situazione attuale dell’Europa, affermando che sebbene sia molto fragile, rimane l’unico elemento di riferimento. Ha anche annunciato l’uscita del suo nuovo libro intitolato «Tyrannis: Il secolo delle nuove autocrazie e l’ultima reazione democratica» pubblicato da Neri Pozza, definendolo un’opera con un taglio ideologico.

Avviso ai naviganti: Tyrannis: Il secolo delle nuove autocrazie e l’ultima reazione democratica (Neri Pozza) del giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, Goffredo Buccini, è «un libro ideologico». E lui lo rivendica. «La mia ideologia è la democrazia liberale», dice. Il saggio, che si legge come un romanzo, racconta «la fine delle democrazie» attraverso gli eventi degli ultimi 25 anni, dalle rivolte di Seattle contro il Wto ai giorni nostri. Lo fa ripercorrendo in modo puntuale gli snodi cruciali di questo tornante della storia, ma tenendo anche al centro un io civico, incarnato da Madeleine – bambina di 10 anni nel corteo di Seattle al fianco della madre sessantottina e giovane donna dei giorni nostri – con la quale Buccini intrattiene un costante dialogo ideale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «L’Europa è debolissima ma è l’unica cosa che abbiamo e non è impossibile che si alzi in piedi». Parla Goffredo Buccini

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