L’eterno ritorno di De Luca tra scaramanzia non sense e liste in stile vecchia Dc

Un articolo di sei minuti apre una nuova collaborazione con Anteprima 24, analizzando il ritorno di De Luca. Tra atteggiamenti scaramantici, situazioni poco chiare e liste che ricordano le vecchie pratiche della Democrazia Cristiana, si evidenziano alcuni aspetti del suo percorso politico recente. La narrazione si concentra sui fatti e sui comportamenti pubblici senza entrare in analisi o interpretazioni personali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 6 minuti Con questo articolo comincia la sua collaborazione con Anteprima 24 Massimiliano Amato: a lui abbiamo chiesto di raccontarci la campagna elettorale di Salerno di Massimiliano Amato – Il corno rosso di corallo – pare sempre lo stesso da più di 30 anni – che agita all’inizio di ogni incontro, a beneficio degli aficionados che si spellano le mani, e per le risate si slogano le mascelle. Gli itinerari studiati con l’autista per evitare le strade “che portano seccia”, come dice lui pagando dazio al vocabolario dell’odiata napoletanità più volgare. Le finte di corpo alla Ronaldinho per scansare incontri sgraditi, pur essi sconsigliati dalla scaramanzia.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’eterno ritorno di De Luca tra scaramanzia, non sense e liste in stile vecchia Dc ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Salerno, il ritorno del sindaco eterno: De Luca processa 30 anni di deluchismoTempo di lettura: 6 minutiCon questo articolo comincia la sua collaborazione con Anteprima 24 Massimiliano Amato: a lui abbiamo chiesto di... Leggi anche: Campagna elettorale senza pause, Basile e De Luca puntano sui giovani tra liste e messaggi social Argomenti più discussi: Altri Mondi - Saros, l'eterno ritorno di Housemarque; Patemi friuliani: Fratelli d'Italia e Lega litigano. Al proprio interno e tra di loro; L'eterno ritorno ad Azeroth: perché WoW Classic definisce ancora l'MMO moderno; Comicità, musica, incontri e teatro: è il cartellone estivo di Numana.