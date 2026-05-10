L’editoria novarese a Torino | tutti gli appuntamenti di Interlinea al Salone del Libro

La casa editrice novarese Interlinea partecipa al Salone internazionale del libro di Torino, che si svolge dal 14 al 18 maggio. Durante l’evento, l’editore organizza una serie di appuntamenti tra presentazioni di libri, laboratori e lanci di novità editoriali. La presenza include incontri dedicati ai lettori e alle novità del settore editoriale. L’evento si tiene presso la fiera torinese, coinvolgendo diverse case editrici e autori.

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Anche la casa editrice novarese Interlinea sarà presente al Salone internazionale del libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio, con un fitto calendario di presentazioni, laboratori e novità editoriali.Presso lo stand M69 del padiglione 2, l'editore novarese presenterà i nuovi cataloghi.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Paper First e MillenniuM al Salone del Libro di Torino 2026Paper First, la casa editrice de Il Fatto Quotidiano e MillenniuM, il mensile d’inchiesta al SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO – XXXVIII... Argomenti più discussi: L’editoria novarese a Torino: tutti gli appuntamenti di Interlinea al Salone del Libro; Il business del libro, il Piemonte si prepara al Salone: è la terza regione per numero di editori; La Città Metropolitana verso il salone del libro, riunione con gli editori; Salone del libro di Torino 2026: il programma completo del padiglione Sardegna dal 14 al 18 maggio.