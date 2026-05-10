Lecce-Juventus gol annullato a Kalulu | era fuorigioco di Vlahovic?

Durante la partita tra Lecce e Juventus, è stato annullato un gol a Kalulu, che ha suscitato proteste e polemiche tra i giocatori e i tifosi. La decisione si è basata sulla presunta posizione di fuorigioco di Vlahovic, che avrebbe coinvolto l’azione. La situazione ha generato discussioni tra le parti coinvolte e ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti allo stadio. La partita prosegue senza ulteriori variazioni alla decisione presa dall’arbitro.

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(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Lecce-Juventus. Oggi, sabato 9 maggio, i bianconeri hanno affrontato i salentini nella 36esima giornata di Serie A, in una partita condizionata anche da alcune decisioni arbitrali che hanno provocato le veementi proteste dei giocatori della Juve e di Spalletti in panchina. Tra tutte i due gol annullati ai bianconeri nel secondo tempo, soprattutto quello segnato da Kalulu per fuorigioco giudicato attivo di Vlahovic. Succede tutto al 59?. La Juventus trova il raddoppio con un azione avvolgente: Kalulu inizia l’azione e si inserisce sul primo palo, battendo ancora Falcone calciando di prima con il destro. L’arbitro Colombo in un primo momento convalida la rete, ma viene richiamato dal Var per un possibile fuorigioco attivo di Vlahovic.🔗 Leggi su Seriea24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter-Juventus: 3-2 gol e highlights | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Gol annullato Kalulu, decisiva la posizione in fuorigioco di Vlahovic. Lecce Juve resta ferma sullo 0-1 Argomenti più discussi: Lecce-Juventus, gol annullato a Kalulu: era fuorigioco di Vlahovic?; Lecce-Juve, l'arbitro gradito all'Inter e due gol annullati per fuorigioco di frame: è videocalcio; Lecce-Juventus, secondo gol annullato ai bianconeri: rete di Kalulu cancellata al 59’; Vlahovic flash, Juve terza davanti al Milan: 1-0 al Lecce.