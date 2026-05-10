Le Poste riaprano subito anche il bancomat

Le Poste centrali di piazza Marconi hanno riaperto, ma il bancomat continua a essere fuori servizio. La ripresa delle attività ha portato alla riapertura di alcuni servizi, anche se il bancomat non è ancora stato ripristinato. Un rappresentante politico ha commentato che i tempi di riattivazione sono troppo lunghi, evidenziando una situazione ancora non risolta completamente. La questione resta aperta, con l’attesa di ulteriori interventi.

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"Le Poste centrali di piazza Marconi hanno riaperto, ma il bancomat resta ancora fuori servizio. Un passo è stato fatto, ma non basta: si sta andando troppo lunghi con i tempi", attacca Italo Piscitelli, il capogruppo di Fratelli d’Italia. Dopo quasi tre mesi di chiusura forzata, l’ufficio postale è tornato operativo, ma senza lo sportello automatico fatto saltare in aria nella notte tra il 23 e il 24 febbraio durante l’assalto con esplosivo messo a segno da una banda con la tecnica della ’marmotta’. L’esplosione aveva provocato danni pesanti anche all’interno dei locali, rendendo necessari lunghi lavori di ristrutturazione e il rifacimento degli impianti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Le Poste riaprano subito anche il bancomat" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Niente bancomat a Minori: il Comune scrive alle PosteL’Amministrazione Comunale di Minori fornisce alla cittadinanza dei chiarimenti in merito alla perdurante mancata attivazione del servizio Bancomat... Boato nella notte, fatto esplodere il bancomat delle Poste a Ponte ValleceppiPerugia, 4 aprile 2026 – Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 aprile è stato fatto saltare lo sportello bancomat delle Poste a Ponte Valleceppi.