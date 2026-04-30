Niente bancomat a Minori | il Comune scrive alle Poste
Il Comune di Minori ha inviato una comunicazione alle poste per richiedere chiarimenti sulla mancata attivazione del servizio Bancomat presso l’ufficio postale locale. La decisione di non installare il Postamat sta causando notevoli difficoltà ai residenti, che devono affrontare disagi per le operazioni bancarie quotidiane. La situazione si protrae da tempo e l’Amministrazione ha deciso di intervenire ufficialmente per ottenere una soluzione.
L’Amministrazione Comunale di Minori fornisce alla cittadinanza dei chiarimenti in merito alla perdurante mancata attivazione del servizio Bancomat (Postamat) presso l’Ufficio Postale, una situazione che continua a generare gravi disagi a tutta la comunità.La nota"Come noto, l’Ufficio Postale di.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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