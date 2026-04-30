Niente bancomat a Minori | il Comune scrive alle Poste

Il Comune di Minori ha inviato una comunicazione alle poste per richiedere chiarimenti sulla mancata attivazione del servizio Bancomat presso l’ufficio postale locale. La decisione di non installare il Postamat sta causando notevoli difficoltà ai residenti, che devono affrontare disagi per le operazioni bancarie quotidiane. La situazione si protrae da tempo e l’Amministrazione ha deciso di intervenire ufficialmente per ottenere una soluzione.