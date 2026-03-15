Un’italiana residente a Londra negli anni Venti, giovane e dal carattere vivace, si trova al centro di una vicenda che coinvolge una biblioteca e un cadavere. La protagonista di “Miss Bee e il cadavere in biblioteca” di Alessia Gazzola si muove in un ambiente che combina elementi storici e misteriosi, mentre le sue azioni e le scelte si svolgono tra ambientazioni londinesi e situazioni intriganti.

Un’italiana che vive a Londra negli Anni Venti non corre certo il rischio di passare inosservata. Se poi quell’italiana è anche giovane, carina e ha un carattere tutto pepe, le probabilità che ha di non farsi notare sono ancora di meno. E scendono decisamente a zero, se a tutto questo si aggiunge che ha una lunga cicatrice bianca sulla guancia che nemmeno la più coprente delle ciprie riesce a nascondere. Fin qui, in fondo, poco male. Quell’italiana, se vuole vivere tranquilla, può sempre cercare di comportarsi con discrezione. Ma se possiede anche un’attitudine non comune per risolvere i misteri, unita a uno straordinario talento per intercettare nel raggio di svariati chilometri il ragazzo meno adatto a lei e in men che meno innamorarsene, va da sé che il risultato è uno solo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Miss Bee e il cadavere in biblioteca” di Alessia Gazzola

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