le pagelle cambiaso che assist kelly poco sicuro reazione di gregorio

Nella partita, Di Gregorio si distingue con una prestazione da sette, intervenendo con decisione su un tentativo di Cheddira e dimostrando prontezza d’istinto. Cambiaso si fa notare per un assist, mentre Kelly si mostra poco sicuro in alcune circostanze. Kalulu, invece, si perde Banda quando il Lecce tenta di reagire dopo lo svantaggio. La reazione del portiere si manifesta con un intervento di reazione.

DI GREGORIO 7. Decisivo, d’istinto, su Cheddira. Dimentica il Verona. KALULU 6. Si perde Banda quando il Lecce cerca la reazione dopo lo svantaggio. Si riprende. BREMER 6. Energia pura, a volte sbanda ma non capitola come contro l’Hellas. KELLY 5,5. Mai troppo sicuro, erroraccio nel finale. MCKENNIE 6. Si accentra molto: prezioso facendo da raccordo con l’attacco. LOCATELLI 6,5. Tampona e verticalizza come sa fare. KOOPMEINERS 6,5. Spalletti punta su di lui e non delude. Pressa come un ossesso, le idee non mancano ma certo finalizza poco. CAMBIASO 7. Fedele al canovaccio tattico, si concede il lusso dell’assist a Vlahovic. CONCEIÇAO 6.5. Palo clamoroso al 3’, è subito in temperatura in un avvio pazzo e rovente.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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