Le notizie più importanti di oggi 10 maggio 2026 a Latina e in provincia

Nella notte tra giovedì e venerdì, i carabinieri delle stazioni di Sonnino e Prossedi hanno arrestato in flagranza un uomo di 32 anni di origine marocchina residente a Sonnino. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari con controllo tramite braccialetto elettronico, è stato fermato durante un controllo. L’intervento delle forze dell’ordine si è svolto nella zona di Sonnino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui