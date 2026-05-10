Le notizie più importanti di oggi 10 maggio 2026 a Latina e in provincia
Nella notte tra giovedì e venerdì, i carabinieri delle stazioni di Sonnino e Prossedi hanno arrestato in flagranza un uomo di 32 anni di origine marocchina residente a Sonnino. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari con controllo tramite braccialetto elettronico, è stato fermato durante un controllo. L’intervento delle forze dell’ordine si è svolto nella zona di Sonnino.
-Nella notte tra giovedì e venerdì, i carabinieri delle stazioni di Sonnino e Prossedi hanno arrestato in flagranza un 32enne di origine marocchina residente a Sonnino, già sottoposto agli arresti domiciliari con controllo tramite braccialetto elettronico. L'uomo si è scagliato contro i militari.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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