Lavori in corso chiusure notturne per gli svincoli di Caserta Nord e Capua

Sono in programma lavori ai caselli di Caserta Nord e Capua, con chiusure notturne previste nei prossimi giorni. La società autostrade ha comunicato l’interruzione temporanea delle aree di accesso in orari serali e notturni. Le modifiche alle aperture sono state definite per consentire gli interventi di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture. I dettagli su orari e modalità delle chiusure sono stati pubblicati ufficialmente.

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