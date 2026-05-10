Lavori in corso chiusure notturne per gli svincoli di Caserta Nord e Capua

Da casertanews.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in programma lavori ai caselli di Caserta Nord e Capua, con chiusure notturne previste nei prossimi giorni. La società autostrade ha comunicato l’interruzione temporanea delle aree di accesso in orari serali e notturni. Le modifiche alle aperture sono state definite per consentire gli interventi di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture. I dettagli su orari e modalità delle chiusure sono stati pubblicati ufficialmente.

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Lavori ai caselli del casertano di Caserta Nord e Capua. Lo rende noto la società autostrade che annuncia chiusure notturne per i prossimi giorni.Nel dettaglio, dalle 22 di mercoledì 13 fino alle 6 di giovedì 14 maggio, sarà chiuso il casello di Caserta Nord in uscita per chi proviene da Napoli.🔗 Leggi su Casertanews.it

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