L’assessore Buscemi fa chiarezza | Nessun taglio al personale

Da lanazione.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore ai servizi educativi del comune di Pisa ha confermato che non ci sono stati tagli al personale o alle ore delle educatrici nel nuovo bando di gara per la gestione degli asili nido. La comunicazione arriva in risposta alle voci circolate in città riguardo a possibili riduzioni. Il bando, recentemente pubblicato, riguarda l’affidamento della gestione delle strutture per l’infanzia e prevede specifiche condizioni sul personale impiegato.

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"Nessun taglio al personale né al monte ore delle educatrici". È chiaro l’assessore ai servizi educativi del Riccardo Buscemi, che interviene in merito al bando di gara che il comune di Pisa ha appena pubblicato per l’affidamento degli asili nido a gestione. "In questi giorni sono state espresse preoccupazioni intorno al bando di gara comunale per la gestione indiretta di cinque asili nido, che purtroppo suscitano un inutile e dannoso allarmismo sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici. Tengo subito a precisare che sulla base dei criteri contenuti nel bando, che era arrivato a naturale scadenza e necessitava pertanto dell’indizione di una nuova gara, non sono previsti né tagli né ribassi di nessun tipo rispetto al bando precedente.🔗 Leggi su Lanazione.it

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