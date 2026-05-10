Lanciano i lavori degli studenti in mostra per il progetto La pace tra memoria e futuro

A Lanciano si conclude il progetto “La pace tra memoria e futuro”, promosso dall’Associazione Davide Orecchioni onlus con il supporto di RFK Human Rights Italia. Durante l’iniziativa, gli studenti hanno realizzato lavori che sono stati esposti al pubblico, testimoniando il percorso di riflessione e impegno sull’importanza della pace e della memoria storica. L’evento rappresenta la fase finale di un progetto che coinvolge il mondo scolastico locale.

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Arriva a conclusione il progetto “La pace tra memoria e futuro”, organizzato dall’Associazione Davide Orecchioni onlus in collaborazione con la RFK Human Rights Italia. L'iniziativa, che si svolgerà martedì 12 maggio, dalle 9.30 alle 13, nell’aula magna dell’istituto comprensivo Umberto I, fa.🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Lanciano, gli studenti creano la pace: mostra tra arte e attivismo? Domande chiave Come possono i tessuti e la moda influenzare i diritti umani? Chi sono gli attivisti che collegheranno Lanciano a New York? Cosa... Argomenti più discussi: Lanciano, i lavori degli studenti in mostra per il progetto La pace tra memoria e futuro; Lavori su corso Trento e Trieste a Lanciano: come cambia la viabilità in centro; LANCIANO: Corso Trento e Trieste, scattano i lavori: ecco come cambia la viabilità da domani.; 22 associazioni lanciano Ci siamo! Potere e libertà per le nuove generazioni - Acli. Lanciano, i lavori degli studenti in mostra per il progetto La pace tra memoria e futuro x.com Opinione controversa sui lavori reddit