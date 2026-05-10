L’Altro Suono Monteverdi e l’Oriente

Nel 1624, il compositore italiano Claudio Monteverdi, spesso definito il padre dell’opera lirica, realizzò un’opera che combina elementi della musica occidentale con influenze dell’Oriente. La produzione, intitolata “L’Altro Suono Monteverdi e l’Oriente”, analizza questa fusione tra stili e tradizioni musicali diverse. Il lavoro si concentra sulle scelte compositive e sulle fonti che testimoniano l’interesse di Monteverdi verso sonorità e strumenti provenienti dall’Asia.

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Considerato il padre dell’opera lirica italiana, Claudio Monteverdi compose nel 1624 ’ Il combattimento di Tancredi e Clorinda ’, un madrigale ispirato alle vicende narrate da Torquato Tasso nella ’Gerusalemme liberata’: a Venezia, dove venne rappresentato per la prima volta – secondo quanto ci ricorda lo stesso compositore – la nobiltà che assisteva "restò mossa dall’affetto di compassione in maniera, che quasi fu per gettar lacrime". È la storia di Tancredi, cavaliere cristiano, che si innamora di Clorinda, guerriera musulmana, e per sorte sarà costretto a battersi proprio con lei, uccidendola: in punto di morte, lei si convertirà per andare in pace.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Altro Suono Monteverdi e l’Oriente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: L'Altro Suono festival, Venerdì 17 aprile i Les Mécanos al Teatro dei Segni