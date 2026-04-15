L' Altro Suono festival Venerdì 17 aprile i Les Mécanos al Teatro dei Segni

Il festival Altro Suono torna venerdì 17 aprile 2026 alle 20.30 al Teatro dei Segni di Modena, con l’esibizione dei Les Mécanos. Il gruppo vocale francese, formato da dieci giovani cantanti, sarà accompagnato da strumenti a percussione insoliti. La serata si inserisce nel programma della manifestazione, che prosegue con vari eventi dedicati alla musica e alle espressioni artistiche.

Prosegue l’Altro Suono festival venerdì 17 aprile 2026 alle 20.30 al Teatro dei Segni (Via S.G. Bosco, 150B a Modena) con Les Mécanos, gruppo vocale francese composto da dieci giovani cantanti accompagnati da insoliti strumenti a percussioni. In scena saliranno Re?mi Bacher (voce, sagattes).🔗 Leggi su Modenatoday.it

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