Stasera su Retequattro arriva il match tra Barcellona e Real Madrid, un incontro che potrebbe decidere il campionato di Liga. La partita vede protagonisti giocatori come Mbappé, Yamal e Lewandowski. La sfida tra le due squadre si svolge in diretta, offrendo agli appassionati un'occasione per seguire una delle sfide più attese della stagione.

Il Clasico Barcellona-Real Madrid in diretta su Retequattro: sfida decisiva per la Liga con Mbappé, Yamal e Lewandowski protagonisti. Il grande calcio internazionale torna ad accendere la passione degli italiani. Dopo il successo della partnership che ha portato nelle case degli spettatori le migliori partite del Mondiale per Club, Mediaset e Dazn rafforzano la collaborazione, con un nuovo accordo di sublicenza, per la trasmissione in co-esclusiva di sei tra i match più prestigiosi della LaLiga EA Sports. Domenica 10 maggio, in diretta e in esclusiva in chiaro su Retequattro e in live streaming su sportmediaset.it, alle ore 21:00, nella splendida cornice del Camp Nou di Barcellonaandrà in scena una delle sfide più iconiche e attese del calcio spagnolo e mondiale: il Clasico ‘Barcellona-Real Madrid’.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Barcellona-Real Madrid in chiaro su Retequattro: il Clasico vale il titolo

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