A Pessano, un gruppo di volontari guidato da Antonio Rusnati si impegna nell’aiuto per la ricostruzione, rappresentando un esempio di solidarietà locale. La loro presenza si fa sentire in modo concreto, con azioni che mirano a sostenere le comunità colpite. La collaborazione tra cittadini e volontari si manifesta attraverso iniziative pratiche, mantenendo vivo il ricordo di momenti difficili e contribuendo a ricostruire il senso di comunità.

C’è una memoria che non sbiadisce con il tempo, ma si trasforma in eredità civile. A Pessano con Bornago, a cinquant’anni dal terremoto del Friuli del 1976, quella memoria ha il volto della solidarietà concreta: mani che costruivano, volontari che partivano senza esitazione, una comunità intera che si metteva al servizio di un’altra. Così lontane, eppure così vicine. Il Comune ha voluto rendere omaggio al Gruppo guidato da Antonio Rusnati, il “fabbro Antonio“, figura simbolo di quella stagione di impegno collettivo. Il sindaco Alberto Villa ha consegnato una targa alla famiglia Rusnati, riconoscendo un pezzo di storia che appartiene non solo al borgo di poco più di 9mila anime, ma a tutta la Martesana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’aiuto per la ricostruzione. I volontari di Pessano guidati da Antonio Rusnati: "Un esempio che resiste"

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