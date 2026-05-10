La cattedrale di Sant’Emidio è stata gremita di persone per l’ultimo saluto a Primo Valenti, noto per aver gestito il locale Lorenz per molti anni. Tra amici, clienti e familiari, si sono raccolti per ricordare il proprietario scomparso, con lacrime e momenti di commozione. La cerimonia funebre ha visto un afflusso di cittadini che hanno voluto rendere omaggio a una figura molto conosciuta in città.

Cattedrale di Sant’Emidio gremita per l’ultimo saluto a Primo Valenti, storico titolare del Lorenz Cafè in Piazza del Popolo, deceduto giovedì notte a soli 64 anni a causa di un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo e ha reso vani anche i soccorsi arrivati rapidamente dall’Ospedale Mazzoni. Nell’obitorio del nosocomio ascolano è stato un continuo viavai di persone che hanno conosciuto e apprezzato Primo Valenti. Parenti, amici, autorità cittadine, colleghi esercenti e tanti ragazzi che sui tavoli del Lorenz hanno passato intere serate sia come clienti che come apprendisti camerieri. Sì, perché Primo Valenti ha sempre avuto un occhio di riguardo per i ragazzi, gli studenti che per arrotondare la ‘paghetta’ familiare gli chiedevano di poter lavorare al Lorenz Cafè o nell’attigua birreria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’addio a Primo Valenti: "Senza te la piazza sarà vuota. Dolore e lacrime in Cattedrale

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