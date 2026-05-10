La viabilità Come cambia la circolazione

Martedì, in vista della partita delle 18.45, sono previste modifiche alla viabilità in zona stadio. Dalle 7 del mattino, la sosta è vietata in piazza Tien An Men, mentre a partire dalle 12 il divieto si estende anche a viale Montecuccoli, viale Monte Kosica e via Fontanelli. La circolazione sarà sospesa in queste aree durante le restrizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Attenzione alla viabilità in zona stadio, martedì in occasione della gara delle 18.45. Dalle 7 del mattino è vietata la sosta ed è sospesa la circolazione in piazza Tien An Men, dalle 12 il divieto di sosta si estende anche a viale Montecuccoli, viale Monte Kosica e via Fontanelli. Dalle 16 verranno chiusi al transito viale Montecuccoli, viale Monte Kosica e via Fontanelli, oltre alla zona stazione, che rimarrà invece pienamente accessibile da Porta Nord. Per chi si sposta da nord a sud di Modena, quindi, è consigliato il transito sul cavalcavia di via Ciro Menotti, se diretto in zone centrali, o per la tangenziale se diretto in zone più periferiche.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La viabilità. Come cambia la circolazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sapri, nuova segnaletica in Piazza Regina Elena: ecco come cambia la circolazione Notizie correlate Riqualificazione piazza Manin, cambia la viabilità: ecco la nuova circolazioneModifiche alla circolazione a partire da lunedì 20 aprile in via Vecchia di Barbaricina e in via Andrea Pisano, nell'ambito della riorganizzazione...