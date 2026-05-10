La viabilità Come cambia la circolazione
Martedì, in vista della partita delle 18.45, sono previste modifiche alla viabilità in zona stadio. Dalle 7 del mattino, la sosta è vietata in piazza Tien An Men, mentre a partire dalle 12 il divieto si estende anche a viale Montecuccoli, viale Monte Kosica e via Fontanelli. La circolazione sarà sospesa in queste aree durante le restrizioni.
Attenzione alla viabilità in zona stadio, martedì in occasione della gara delle 18.45. Dalle 7 del mattino è vietata la sosta ed è sospesa la circolazione in piazza Tien An Men, dalle 12 il divieto di sosta si estende anche a viale Montecuccoli, viale Monte Kosica e via Fontanelli. Dalle 16 verranno chiusi al transito viale Montecuccoli, viale Monte Kosica e via Fontanelli, oltre alla zona stazione, che rimarrà invece pienamente accessibile da Porta Nord. Per chi si sposta da nord a sud di Modena, quindi, è consigliato il transito sul cavalcavia di via Ciro Menotti, se diretto in zone centrali, o per la tangenziale se diretto in zone più periferiche.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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