Il blocco dello Stretto di Hormuz ha causato l'interruzione di circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas. Questa situazione ha portato a un aumento dei prezzi delle materie prime energetiche. La chiusura dello stretto ha avuto ripercussioni sui mercati internazionali, influenzando anche i costi di beni di consumo come i vestiti. La situazione rimane critica e in evoluzione.

Il blocco dello Stretto di Hormuz ha interrotto bruscamente circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas. L’effetto sui prezzi dell’energia è quello più diretto e visibile, ma la crisi nel Golfo Persico sta producendo conseguenze in ambiti apparentemente molto lontani dall’energia. I fili invisibili che avvolgono il pianeta ora vengono alla luce e si scoprono connessioni tutt’altro che intuitive. Tutti hanno nell’armadio un costume da bagno o una maglia di pile. Ebbene, questi indumenti, prodotti spesso in Asia, sono fatti di poliestere, un derivato del petrolio. Insieme ad altre fibre sintetiche come nylon e acrilico, il poliestere è alla base di quasi due terzi della produzione mondiale di vestiti.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La trappola di Hormuz: perché il blocco del Golfo farà rincarare i nostri vestiti

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