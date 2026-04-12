Lo stretto di Hormuz, uno dei passaggi più importanti per il trasporto di petrolio e gas naturale, potrebbe rimanere chiuso a causa di un blocco. Questa situazione potrebbe portare a un aumento dei costi anche per altri prodotti, come l’erba medica, che attraversano quella zona. Nonostante le tensioni, alcune fonti dichiarano di mantenere un atteggiamento ottimista riguardo alle future conseguenze di questa crisi.

Il blocco delle rotte sullo stretto di Hormuz, punto strategico anche per l’export dell’erba medica disidratata europea, con il nostro Paese secondo principale produttore di foraggi essiccati e disidratati dietro solo alla Spagna, sta creando non pochi grattacapi pure alla filiera produttiva provinciale. "Confermo tutto – afferma Paolo Lodi, componente dell’assemblea dei delegati di Confagricoltura Ferrara, contitolare della storica azienda agricola di famiglia a Mirabello e associata a Confagricoltura Ferrara, consigliere di Aife, l’Associazione italiana foraggi essiccati – la nostra azienda si occupa di coltivazione e lavorazione di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Stretto di Hormuz, il blocco farà rincarare anche l’erba medica. Ma siamo ottimisti"

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