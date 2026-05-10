La serie speciale di Pininfarina ispirata alla Honda Nsx

È stata resa nota la serie speciale di Pininfarina ispirata alla Honda Nsx, con dettagli e prezzi della nuova Jas Tensei. La supercar, basata sulla prima generazione di Honda Nsx, è stata sviluppata da Jas Motorsport in collaborazione con Pininfarina. L’annuncio include le specifiche tecniche e i costi di vendita del modello.

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Annunciati dettagli e prezzi della nuova Jas Tensei, supercar basata sulla prima generazione di Honda Nsx e sviluppata da Jas Motorsport in collaborazione con Pininfarina. La vettura trasforma l'icona anni Novanta con una scocca in fibra di carbonio, motore V6 aspirato e cambio manuale a sei marce sviluppato da zero dal costruttore ma ispirato all'unità montata sulla sportiva giapponese originale, puntando a un peso inferiore ai 1.200 kg. Il progetto prevede la ricostruzione dei telai Nsx originali con un costo che parte da 800.000 euro (escludendo l'auto "donatrice"). Attesa per l'estate, la nuova Jas Tensei verrà prodotta in una serie limitata a 35 esemplari.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La serie speciale di Pininfarina ispirata alla Honda Nsx ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Buenas Noche”, la nuova canzone legata alla serie animata ispirata a “Questo è papà"Si chiama “Buenas Noche” il brano che accompagna la serie animata tratta dal libro “Questo è papà” di Davide Vinciprova, presidente del movimento... Honda Jazz, 25 anni di storia. Edizione speciale tra design e innovazioneIl 2026 segna un traguardo storico per Honda Jazz, che compie un quarto di secolo di carriera.