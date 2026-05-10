La rete del dono si rinnova | al via il nuovo corso della Consulta del Volontariato

A Cesenatico, la Consulta del Volontariato e delle Associazioni ha annunciato il rinnovo delle proprie cariche sociali, definendo la squadra che gestirà l’ente nei prossimi tre anni. La rete della solidarietà si rafforza con questa scelta, che mira a sostenere le attività di volontariato nel territorio. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nelle ultime settimane, segnando un passo importante per le realtà che operano nel settore.

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