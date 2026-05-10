La rete del dono si rinnova | al via il nuovo corso della Consulta del Volontariato
A Cesenatico, la Consulta del Volontariato e delle Associazioni ha annunciato il rinnovo delle proprie cariche sociali, definendo la squadra che gestirà l’ente nei prossimi tre anni. La rete della solidarietà si rafforza con questa scelta, che mira a sostenere le attività di volontariato nel territorio. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nelle ultime settimane, segnando un passo importante per le realtà che operano nel settore.
La solidarietà a Cesenatico riparte da basi solide, con nuovi innesti. La Consulta del volontariato e delle associazioni di Cesenatico Odv ha, infatti, ufficialmente rinnovato le proprie cariche sociali, delineando la squadra che guiderà l'ente per il prossimo triennio. Dopo una guida di nove.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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