La nuova mappa delle farmacie milanesi | maxi fondi e società da 3 miliardi ma qualcuno ' resiste' dal 1750

Una recente analisi del settore farmaceutico a Milano evidenzia una mappa articolata tra grandi gruppi, fondi da miliardi di euro e farmacie storiche che resistono dal XVIII secolo. Tra le operazioni più significative, una cessione di oltre 300 milioni di euro e aziende a conduzione familiare tramandate di generazione in generazione. Mentre molte farmacie indipendenti incontrano difficoltà, i grandi gruppi continuano ad espandersi e consolidarsi nel mercato locale.

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