La nuova mappa delle farmacie milanesi | maxi fondi e società da 3 miliardi ma qualcuno ' resiste' dal 1750
Una recente analisi del settore farmaceutico a Milano evidenzia una mappa articolata tra grandi gruppi, fondi da miliardi di euro e farmacie storiche che resistono dal XVIII secolo. Tra le operazioni più significative, una cessione di oltre 300 milioni di euro e aziende a conduzione familiare tramandate di generazione in generazione. Mentre molte farmacie indipendenti incontrano difficoltà, i grandi gruppi continuano ad espandersi e consolidarsi nel mercato locale.
Una cessione da più di 300 milioni di euro e una piccola impresa che si tramanda da generazioni. Sono mondi che nel settore delle farmacie coesistono, anche se ormai molte botteghe indipendenti fanno fatica a sopravvivere e vengono schiacciate dai grandi gruppi e dai fondi che li controllano.Dr.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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