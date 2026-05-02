Weekend con il sole ma da lunedì cambia tutto | la mappa delle regioni colpite dal maltempo

Il fine settimana sarà caratterizzato da giornate di sole in diverse regioni, ma le previsioni indicano un cambiamento del tempo a partire da lunedì. Le zone interessate dal maltempo sono state identificate e si aspetta un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Le autorità meteorologiche hanno diffuso avvisi riguardanti possibili fenomeni intensi, che potrebbero coinvolgere più aree del paese. La situazione richiede attenzione per i prossimi giorni.

(Adnkronos) – Weekend con il sole, ma da lunedì cambia tutto secondo quanto indicano le previsioni meteo. Il lungo ponte del Primo Maggio sarà una vera e propria oasi di serenità meteorologica per l'Italia, spiegano gli esperti de iLMeteo.it, grazie alla protezione di un’alta pressione che, pur senza gli eccessi termici diffusi delle scorse settimane,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Cambia tutto da lunedì, ma il weekend a Milano è salvoGià nel corso della serata di domenica l'anticiclone inizierà a cedere sotto la doppia spinta di una perturbazione in arrivo dalla Francia e di un... Maltempo con neve abbondante e piogge diffuse: ma nel weekend cambia tutto(Adnkronos) – Siamo finalmente giunti al capitolo conclusivo di una lunghissima fase meteo instabile che ha dominato le scorse settimane. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 25 aprile con sole e caldo nel weekend, poi torna la pioggia; Meteo in Liguria, weekend del primo maggio con il sole: le previsioni di 3Bmeteo; Sole e temperature in rialzo nel weekend, nuova settimana più instabile; Meteo, settimana di sole con una breve parentesi fresca: poi nel lungo weekend torna il caldo. Weekend con il sole, ma da lunedì cambia tutto: la mappa delle regioni colpite dal maltempoWeekend con il sole, ma da lunedì cambia tutto secondo quanto indicano le previsioni meteo. Il lungo ponte del Primo Maggio sarà una vera e propria oasi di serenità meteorologica per l'Italia, spiegan ... adnkronos.com Bel tempo, sole e temperature in aumento per il weekend del 1° maggio: le previsioni meteoLa perturbazione che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi si sposterà verso i Balcani lasciando spazio al sole su gran parte del Paese ... fanpage.it Il freddo russo sorprende la regione nel ponte del Primo maggio con freddo e termometri in picchiata. Nel weekend tempo stabile - facebook.com facebook Il weekend delle giovanili Under 16 a Roma per il ritorno dei play-off udinese.it/Apps/WebObject… x.com