La comunità come un bersaglio | Non ne vorremmo più parlare Siamo assediati è snervante

Da ilgiorno.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una giornata di sole nella Lomellina, Garlasco si presenta come un paese sotto pressione. La comunità si sente stressata e desidera evitare ulteriori discussioni sulla vicenda che la riguarda da tempo. Le persone intervistate manifestano chiaramente il loro disagio, affermando di averne abbastanza di parlare di questa storia. La sensazione generale è quella di un paese che si sente assediato e stanco delle tensioni che lo coinvolgono.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

GARLASCO (Pavia) "Sa qual è la verità? Qui nessuno ha più voglia di parlare di questa storia". È una splendida giornata di sole sulla Lomellina e su Garlasco, città tornata sotto assedio. Così com’era avvenuto nel cuore dell’estate del 2007 quando l’ omicidio di Chiara Poggi, 26 anni, trucidata nella sua casa di via Pascoli, era stato il giallo che aveva accompagnato le vacanze degli italiani e che, invece di smontarsi sul fare dell’autunno quando era stato arrestato il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, era rimasto per mesi al centro dell’attenzione. Da allora, e sono passati diciannove anni, periodicamente i riflettori si riaccendono sugli abitanti sono sempre meno disposti a scambiare due parole sull’argomento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la comunit224 come un bersaglio non ne vorremmo pi249 parlare siamo assediati 232 snervante
© Ilgiorno.it - La comunità come un bersaglio: "Non ne vorremmo più parlare. Siamo assediati, è snervante"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Meno compiti, più gite e progetti. Ecco la scuola che vorremmoUltimamente si parla molto della scuola italiana ma non dal punto di vista di noi studenti, secondo noi alcuni aspetti possono migliorare.

Sport, benessere e comunità: l’impegno di “SiAmo Paduli” per un paese più attivo e unitoTempo di lettura: 2 minutiLa lista “SiAmo Paduli”, con candidato sindaco Daniele Bonavita, pone al centro del proprio programma il valore dello sport...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web