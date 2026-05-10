In una giornata di sole nella Lomellina, Garlasco si presenta come un paese sotto pressione. La comunità si sente stressata e desidera evitare ulteriori discussioni sulla vicenda che la riguarda da tempo. Le persone intervistate manifestano chiaramente il loro disagio, affermando di averne abbastanza di parlare di questa storia. La sensazione generale è quella di un paese che si sente assediato e stanco delle tensioni che lo coinvolgono.

GARLASCO (Pavia) "Sa qual è la verità? Qui nessuno ha più voglia di parlare di questa storia". È una splendida giornata di sole sulla Lomellina e su Garlasco, città tornata sotto assedio. Così com’era avvenuto nel cuore dell’estate del 2007 quando l’ omicidio di Chiara Poggi, 26 anni, trucidata nella sua casa di via Pascoli, era stato il giallo che aveva accompagnato le vacanze degli italiani e che, invece di smontarsi sul fare dell’autunno quando era stato arrestato il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, era rimasto per mesi al centro dell’attenzione. Da allora, e sono passati diciannove anni, periodicamente i riflettori si riaccendono sugli abitanti sono sempre meno disposti a scambiare due parole sull’argomento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La comunità come un bersaglio: "Non ne vorremmo più parlare. Siamo assediati, è snervante"

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