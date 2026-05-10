La casa di carta torna davvero? Il trailer misterioso di Netflix scatena i fan | È un sequel

Senza preavviso, nella sera di sabato 9 maggio 2026, Netflix ha pubblicato un trailer misterioso che ha lasciato i fan in attesa di ulteriori dettagli. Il video, che mostra immagini criptiche e una musica inquietante, ha alimentato le speculazioni sui social network riguardo a un possibile ritorno di una serie molto popolare. La casa di produzione non ha ancora confermato ufficialmente se si tratti di un sequel o di un nuovo progetto legato alla stessa storia.

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Senza preavviso, Netflix ha sorpreso tutti, nella serata di sabato 9 maggio 2026, pubblicando un criptico teaser trailer relativo a La casa di carta, la serie cult spagnola su una banda di rapinatori mascherati; il breve filmato, definito sul canale YT della piattaforma come un “annuncio ufficiale” è in sostanza una raccolta di immagini dei vecchi episodi intervallata da alcuni claim, il più importante dei quali recita: “L’universo de La casa di carta continuerà”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La casa de papel – BERLÍN (@lacasadepapel) Impossibile determinare con certezza cosa questo annuncio nasconda, ma tanto è bastato per scatenare la fantasia dei fan, che nei commenti sotto il video, si sono lasciati andare ad ipotesi più o meno centrate.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - La casa di carta torna davvero? Il trailer misterioso di Netflix scatena i fan: “È un sequel” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Beef 2": torna la serie capolavoro di Netflix, ecco il trailerE oggi, dopo due anni, sappiamo non solo quando uscirà il secondo capitolo di questa serie considerata una delle migliori del 2023 ma abbiamo a...