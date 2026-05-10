La Biennale delle polemiche fa il botto | in 10.000 in coda solo il primo giorno
Ieri si è aperta la nuova edizione della Biennale, attirando circa 10.000 persone solo nel primo giorno, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. All’ingresso e davanti al padiglione russo si sono svolte proteste organizzate da un partito politico, evidenziando tensioni e dibattiti pubblici. La presenza di visitatori e le proteste hanno caratterizzato un avvio di manifestazione ricco di eventi e discussioni.
Aperta ieri la Biennale della discordia. Non si respira aria di festa, ma di guerriglia, con calli blindate ed elicotteri per aria. Le polemiche sulla presenza della Russia e di Israele tengono ancora banco. La più importante manifestazione d’arte contemporanea, che si chiuderà il 22 novembre, è funestata come non mai da controversie e imprevisti. Malgrado questo, lunghissime code si sono viste davanti all’ingresso dei Giardini e all’Arsenale, con migliaia di visitatori in attesa di entrare. La cerimonia d’apertura è saltata, così come l’assegnazione dei Leoni d’oro e d’argento a causa del fatto che, la settimana scorsa, la giuria si è dimessa in blocco (un fatto senza precedenti dalla fondazione nel 1895).🔗 Leggi su Laverita.info
Notizie correlate
L’Italia stravince ma solo negli ascolti, Rai1 fa il botto con il 53.4% di share(Adnkronos) – E' Rai1, con la partita Bosnia-Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2026, a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri,...
Leggi anche: La Biennale delle polemiche. Giuli diserta l'inaugurazione