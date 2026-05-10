La squadra di calcio ha annunciato di aver richiesto un’offerta minima di 20 milioni di euro per il trasferimento di Kostov durante la prossima sessione di mercato estivo. La richiesta è stata comunicata alla controparte coinvolta nella trattativa, che si occupa di gestire l’asta internazionale per il giocatore. La trattativa si svolge in un quadro di negoziazioni aperte tra le parti interessate.

di Alberto Petrosilli Kostov è uno degli obiettivi caldi per la prossima sessione estiva: servono almeno 20 milioni di euro. Le ultime. Le dichiarazioni di Zvezdan Terzic, direttore generale della Stella Rossa, mettono in chiaro le ambizioni del club serbo e fissano il prezzo per il loro gioiello più splendente: Mentre l’ Inter di Cristian Chivu si gode lo scudetto, il nome del giovane centrocampista entra prepotentemente nell’orbita dei Campioni d’Italia, pur con una valutazione da “top player” mondiale. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Kostov e l’asta internazionale: servono 20 milioni. Terzic non ha usato giri di parole per...🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Kostov e l’asta internazionale: la Stella Rossa chiede almeno 20 milioni di euro

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