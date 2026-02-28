Inter blitz per Kostov | 20 milioni per il nuovo Stankovic della Stella Rossa

L'Inter ha effettuato un blitz per Vasilije Kostov, giovane trequartista classe 2008 della Stella Rossa. La società serba valuta circa 20 milioni di euro per il suo trasferimento. Kostov è considerato il possibile prossimo talento da seguire nel calcio balcanico, e la sua valutazione è cresciuta molto in vista del mercato estivo. La trattativa tra le due parti è attualmente in corso.

L' Inter mette nel mirino il nuovo crack del calcio balcanico: Vasilije Kostov, trequartista classe 2008 della Stella Rossa, è diventato l'obiettivo prioritario della nuova politica green targata Oaktree. Il diciassettenne serbo sta riscrivendo i record di precocità a Belgrado, accumulando oltre 2000 minuti stagionali impreziositi da 11 reti e 6 assist, con perle pesantissime messe a segno in Europa League contro Porto e Malmoe. Numeri che hanno spinto il DS Mitar Mrkela a un paragone pesantissimo in chiave nerazzurra: «È il profilo più forte dai tempi di Dejan Stankovic ». L'investimento richiesto è già da top player: il CEO Zvezdan Terzic ha rivelato l'esistenza di un'offerta ufficiale da 20 milioni di euro, cifra che l'Inter starebbe valutando per anticipare la concorrenza internazionale.