A Imola, nel fine settimana, si è svolto l’Aci Racing Weekend presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, con condizioni meteorologiche soleggiate e temperature elevate. L’evento, che si tiene ormai da diversi anni nel calendario italiano delle competizioni automobilistiche, è iniziato venerdì e ha visto la presenza di vari piloti e appassionati. Tra i partecipanti c’era anche Kimi Antonelli, per sostenere il padre, Marco Antonelli, che ha preso parte alle gare.

Imola, 26 aprile 2026 – Un fine settimana di sole e temperature quasi estive ha accompagnato il ritorno dei motori all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove da venerdì si è svolto l’Aci Racing Weekend, appuntamento ormai consolidato nel calendario nazionale delle quattro ruote. Sul circuito non ha voluto mancare Kimi Antonelli, in testa al mondiale di Formula 1 con la Mercedes, in griglia per sostenere il team del padre. Una giornata speciale con una bellissima cornice di pubblico. A migliaia, infatti, hanno deciso di fare tappa in riva al Santerno. Come sono andate le gare dell’Aci racing weekend. In pista, per le ultime sei gare, le categorie Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, Campionato Italiano Sport Prototipi, TCR Italy, Porsche Carrera Cup Italia, TopJet Formula 2000.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aci Racing Weekend 2026, a Imola c’è anche Kimi Antonelli (per fare il tifo per il papà Marco)

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