Karp | l’innovazione privata deve essere un pilastro della difesa
Recentemente, un esperto ha affermato che l’innovazione privata dovrebbe diventare un elemento centrale nella difesa nazionale. Ha posto alcune domande sul ruolo della Silicon Valley nel potenziale sostegno alle forze armate e sul fatto che lo sviluppo tecnologico non sia più un’attività neutrale dal punto di vista politico. Queste considerazioni sollevano questioni sulle interazioni tra settore privato e sicurezza statale e sui rischi associati all’uso politico delle nuove tecnologie.
? Domande chiave Come può la Silicon Valley sostituire il potere militare degli Stati?. Perché l'innovazione tecnologica non è più uno strumento politicamente neutro?. Chi controllerà la sicurezza nazionale se i dati appartengono a privati?. Cosa accadrà alle democrazie se perderanno il controllo degli algoritmi?.? In Breve Nicholas W. Zamiska coautore del manifesto sulla redistribuzione del potere algoritmico. Critica alle élite occidentali per aver ignorato la strategia tecnologica di Cina e autocrazie. Rischio dipendenza statale da aziende come Palantir per intelligence e gestione dati. Necessità di competizione tra aziende tech per evitare oligopoli privati incontrollabili.🔗 Leggi su Ameve.eu
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