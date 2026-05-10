Karp | l’innovazione privata deve essere un pilastro della difesa

Recentemente, un esperto ha affermato che l’innovazione privata dovrebbe diventare un elemento centrale nella difesa nazionale. Ha posto alcune domande sul ruolo della Silicon Valley nel potenziale sostegno alle forze armate e sul fatto che lo sviluppo tecnologico non sia più un’attività neutrale dal punto di vista politico. Queste considerazioni sollevano questioni sulle interazioni tra settore privato e sicurezza statale e sui rischi associati all’uso politico delle nuove tecnologie.

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