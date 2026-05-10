Juventus | Vlahovic è ancora punto di riferimento?

Da ilprimatonazionale.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Dusan Vlahovic rimane al centro delle discussioni in casa Juventus, con molte domande sulla sua posizione e sul ruolo che potrà avere in squadra. Da tempo si parla delle possibili decisioni da prendere riguardo al suo contratto e alla sua presenza nel prossimo campionato. La situazione attuale del giocatore e le eventuali mosse del club sono al centro delle attenzioni degli appassionati e degli analisti.

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Il futuro di Dusan Vlahovic continua a rappresentare uno dei temi più delicati in casa Juventus. Da una parte c’è Luciano Spalletti, convinto che il centravanti serbo sia ancora il punto di riferimento ideale per il progetto bianconero; dall’altra c’è un giocatore che, pur senza chiudere le porte, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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