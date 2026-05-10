Juventus | Vlahovic è ancora punto di riferimento?

Il futuro di Dusan Vlahovic rimane al centro delle discussioni in casa Juventus, con molte domande sulla sua posizione e sul ruolo che potrà avere in squadra. Da tempo si parla delle possibili decisioni da prendere riguardo al suo contratto e alla sua presenza nel prossimo campionato. La situazione attuale del giocatore e le eventuali mosse del club sono al centro delle attenzioni degli appassionati e degli analisti.

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