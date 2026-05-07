Banca di Piacenza inaugurata la filiale di Milano De Angeli | Punto di riferimento dove le persone contano ancora

La Banca di Piacenza ha aperto questa mattina una nuova filiale a Milano, situata in via De Angeli, la seconda nel capoluogo lombardo. L’inaugurazione si è svolta in presenza di numerosi clienti e segue l’apertura precedente in corso di Porta Vittoria, attiva dal 2015. La filiale di via De Angeli rappresenta un nuovo punto di riferimento per la banca nel capoluogo lombardo.

La Banca di Piacenza ha inaugurato questa mattina, giovedì 7 maggio, la seconda filiale di Milano (De Angeli) aperta di recente in via Faruffini (dal 2015 opera con successo la filiale di corso di Porta Vittoria), alla presenza di numerosi clienti. Per la Banca hanno preso la parola il presidente.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Inaugurata sede Cisl a Villa San Giovanni punto di riferimento per la comunitàLa nuova struttura rappresenta un vero e proprio presidio di prossimità, capace di ampliare l’offerta dei servizi e rispondere in maniera più... A Schilpario inaugurata la casa di riposo “Spada” riqualificata. L’assessore Franco: “Punto di riferimento fondamentale per tutta la Val di Scalve”Taglio del nastro oggi a Schilpario (Bg) per la Rsa ‘Bartolomea Spada’ oggetto di un rilevante intervento di riqualificazione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Riapre nella nuova veste la galleria Ricci Oddi; Il Fegato di Piacenza conquista San Francisco: un unicum etrusco sul palcoscenico del mondo; Chiesetta delle Spine, Serve un ultimo piccolo sforzo per salvare il luogo verdiano. L'appello del presidente Fiorentini; Conto alla rovescia per la Placentia Half Marathon: oltre 2mila atleti al via. Banca di Piacenza, inaugurata la filiale di Milano De Angeli: «Punto di riferimento dove le persone contano ancora»Il presidente Nenna: «Siamo una banca popolare vicina ai clienti che conosciamo uno a uno riuscendo così ad andare incontro alle loro esigenze. Rappresentiamo una realtà diversa dalle altre» ... ilpiacenza.it Banca di Piacenza inaugura la seconda filiale a Milano Punto di riferimento dove le persone contanoLa Banca di Piacenza ha inaugurato nella mattina di giovedì 7 maggio, la seconda filiale di Milano (De Angeli) aperta di recente in via Faruffini (dal 2015 opera con successo la filiale di corso di ... piacenzasera.it L''avvocato Corrado Sforza Fogliani, Presidente del Centro Studi della Confedilizia e Presidente del Comitato Esecutivo della Banca di Piacenza, ci parla delle Stalle Ducali di Maria Luigia d'Austria, le cui porte sono state riaperte dal 2° Reggimento Genio Pon - facebook.com facebook CNP Assicura e Banca di Piacenza: siglato un accordo per la distribuzione di soluzioni Vita. Leggi di più al link bit.ly/42Ttg17 #BancadiPiacenza x.com