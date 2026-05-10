Nel match valido per i ritorni degli ottavi di finale del campionato Under 15, la Juventus ha concluso il primo tempo con un vantaggio di 1-0 contro il Torino. La partita si sta disputando sul campo di una delle due squadre, con entrambe che hanno affrontato la prima metà di gara senza segnare altri gol. Segnali di equilibrio tra le formazioni, che si preparano a riprendere nel secondo tempo.

Vlahovic Juventus e quella sliding door sul mercato: da Mateta ed En-Nesyri al rientro del serbo, gli scenari per presente e futuro Vlahovic come Higuain, l’effetto Dusan sulla volata Champions: a Spalletti è mancato (e mancherà?) Kostic, sarà addio con la Juve in estate? C’è un motivo che apre alla separazione Calciomercato Juve: le ultime novità sul futuro di Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Cosa filtra Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. Ecco dove saranno nella prossima Serie C Juventus Next Gen miniera d’oro: chi sale in Prima squadra e quali saranno le sorprese della prossima stagione New Generation Zone – VIDEO di Marco Baridon Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 15 1-0 LIVE: fine primo tempo, bianconeri in vantaggio!

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INTER-JUVENTUS 3-2 | HIGHLIGHTS | 25ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

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