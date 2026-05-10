Jorge Martin conquista il podio al GP di Francia conquistando il titolo di re della pista
Durante il Gran Premio di Francia, Jorge Martin si è piazzato sul podio, ottenendo un risultato che gli ha permesso di ottenere il titolo di miglior pilota della pista. La gara si è svolta secondo i piani stabiliti e il pilota ha portato a termine la competizione in una posizione che ha permesso di salire sul podio. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati presenti e degli osservatori.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Neil Hodgson ha elogiato Jorge Martin per la sua prestazione “da manuale” fin dall’inizio, dopo che il pilota Aprilia ha conquistato la vittoria nella Sprint Race al Gran Premio di Francia 2026, tenutosi a Le Mans. Martin, in cerca del suo primo podio con Aprilia dall’anno precedente, ha mostrato una forma straordinaria portando a casa la sua seconda vittoria della stagione con un margine di 1.107 secondi dalla partenza, partendo dall’ottava posizione sulla griglia di partenza. Martin ha dimostrato di avere una velocità straordinaria fin dai primi istanti di gara.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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