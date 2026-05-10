Jannik Sinner trova Popyrin per la quarta volta | nel 2021 una sconfitta nel primo incrocio
Lunedì 11 maggio, alle ore 15:00 circa, Jannik Sinner sfiderà per la quarta volta l’australiano Alexei Popyrin nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. La prima sfida tra i due risale al 2021, quando Sinner fu sconfitto nel primo confronto diretto. La partita si giocherà sui campi di cemento della capitale italiana, in un match che si preannuncia interessante per entrambe le parti.
Lunedì 11 maggio, non prima delle 15:00, Jannik Sinner affronterà l’australian o Alexei Popyrin nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Dopo il successo piuttosto agevole contro l’austriaco Sebastian Ofner all’esordio, l’altoatesino se la vedrà con l’aussie, sorprendente vincitore del confronto con il ceco Jakub Mensik. Una sfida in cui il numero 1 del mondo parte nettamente favorito, forte dello straordinario stato di forma mostrato negli ultimi mesi. Sinner arriva infatti da un’impressionante serie di risultati: ha conquistato consecutivamente i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Considerando anche il trionfo nel “1000” di Parigi del 2025, salgono a cinque i tornei di questa categoria vinti di fila, un’impresa mai riuscita prima a nessun giocatore.🔗 Leggi su Oasport.it
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