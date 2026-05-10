Davide Bartesaghi ha avuto una crescita significativa sotto la guida di Allegri, secondo le parole di Mark Iuliano. L’allenatore ha definito l’annata del calciatore come “strepitosa” e ha affermato che già adesso il suo rendimento è molto importante. La stagione di Bartesaghi si sta distinguendo per progressi evidenti, e il suo contributo sul campo viene riconosciuto anche dai suoi allenatori.

"Bartesaghi forse quest'anno è stato l'esempio più importante: però dietro questo ragazzo c'è un lavoro della società per farlo giocare in prima squadra. Allegri non ha mai avuto paura di far giocare i ragazzi, però alla base c'è un lavoro importante. Bartesaghi sì ha avuto un piccolo calo perché ha fatto un'annata strepitosa perché accollarsi quel ruolo di terzino sinistro del Milan e farlo in quella maniera, con quella capacità, con quella eleganza. Non è di prospettiva, è già importante adesso ed è un 2005" .🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Iuliano: “Annata strepitosa di Bartesaghi, è già molto importante adesso”

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