Gasperini punta già verso Roma Juve | Sarà una partita molto importante Vincerla sarebbe un grande passo in avanti!

Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato così a DAZN dopo la vittoria contro la Cremonese del prossimo match con la Juventus. A DAZN dopo Roma Cremonese, Gian Piero Gasperini ha puntato già la sua lente d’ingrandimento sul match di domenica prossima contro la Juventus all’Olimpico, fondamentale per la corsa al quarto posto. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE TUTTI I GIOCATORI SONO MIGLIORATI – «Me l’auguravo, cioè non sai mai, parti con tutti i migliori propositi. Ho cominciato ad aspettarmelo quando ho visto la reazione in questi ragazzi da subito, dai primi mesi, anzi dai primi allenamenti, le prime settimane di allenamenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La classifica della Serie A delle prime 7 dopo 26 partite giocate: #Inter in fuga totale con lo scudetto vicinissimo, l' #ASRoma vola, il #Napoli arranca ma soprattutto la #Juve scivola e rischia seriamente di stare fuori dalla Champions. Ora è a -4 dalla quarta x.com