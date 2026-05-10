Italo Leali e la Sla | il viaggio da Ronciglione all’udienza col Papa

Un uomo affetto da sclerosi laterale amiotrofica ha intrapreso un viaggio da Ronciglione a Roma in occasione di un’udienza con il Papa. La richiesta di incontro è stata sbloccata grazie a una lettera inviata da un’altra persona. Il viaggio è stato organizzato da un gruppo di volontari che hanno coordinato il trasferimento e l’assistenza durante il percorso. L’udienza si è svolta nel rispetto delle procedure previste.

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? Punti chiave Come ha fatto la lettera di Paolo Pelliccia a sbloccare l'udienza?. Chi sono i volontari che hanno coordinato il viaggio da Ronciglione?. Perché l'incontro ha riunito cinquanta persone in sedia a rotelle?. Cosa accadrà ora per la ricerca sulle malattie neurodegenerative?.? In Breve Partenza da Ronciglione alle 7:00 con i volontari della Croce Rossa Santucci.. Il dottor Pietro Vecchiarelli ha accompagnato Italo durante tutto il tragitto.. Paolo Pelliccia ha gestito le procedure burocratiche per l'udienza vaticana.. Circa cinquanta persone in sedia a rotelle hanno partecipato all'evento.. Alle ore 10:45 di oggi, Italo Leali ha varcato i confini della Città del Vaticano per un incontro con papa Leone XIV, partendo da una mattinata densa di preparativi iniziata a Ronciglione alle ore 7:00.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italo Leali e la Sla: il viaggio da Ronciglione all’udienza col Papa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate SLA, Italo Leali in udienza privata con Papa Leone: la missione? Cosa scoprirai Chi ha convinto il Vaticano a concedere l'udienza privata? Come può il modello sanitario di Viterbo cambiare l'Italia? Perché la... Leggi anche: Sla, Aisla: "Udienza da Papa Leone riconoscimento per la nostra comunità"