Mkhitarayn pre Inter Cagliari | L’obiettivo quest’anno è vincere qualcosa Futuro? Non ci sto pensando perchè…

Mkhitarayn, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima dell’inizio della partita contro il Cagliari. Ha detto che l’obiettivo della squadra per questa stagione è vincere qualcosa. Per quanto riguarda il futuro, ha affermato di non pensarci in questo momento. Le sue parole sono state pronunciate nel pre-gara, prima del fischio di inizio del match.

di Alberto Petrosilli Mkhitarayn, centrocampista dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro il Cagliari. L’ Inter di Cristian Chivu si appresta a vivere il fischio d’inizio contro il Cagliari a San Siro. Pochi istanti prima del match, Henrikh Mkhitaryan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per suonare la carica e richiamare i compagni alla massima concentrazione, no PAROLE – « Non significa che siamo favoriti, bisogna far vedere il nostro valore in campo e portare i tre punti a casa, ma si parte da 0-0. Nelle difficoltà siamo sempre più uniti, abbiamo una grande voglia di vincere qualcosa quest’anno, dobbiamo solo sfruttare l’opportunità e portarla a casa.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mkhitarayn pre Inter Cagliari: «L’obiettivo quest’anno è vincere qualcosa. Futuro? Non ci sto pensando perchè…» Notizie correlate “Ci sto pensando!”. Il futuro della Rai: la bomba di GilettiLa Rai si prepara a ridisegnare il proprio assetto in vista della prossima stagione televisiva, in un clima segnato da equilibri fragili, trattative... Leggi anche: Antonelli riparte: "Sto già pensando a come vincere ancora. Giappone, aspettami" Contenuti utili per approfondire Inter-Cagliari, Mkhitaryan: C’è un aspetto di me che nascondo, vi racconto tuttoHenrikh Mkhitaryan ha parlato nel pre gara di Inter-Cagliari, rilasciando delle dichiarazioni molto personali prima del fischio d'inizio ... spaziointer.it Mkhitaryan: Sempre felice per la squadra. Como? Era gara molto importante perché sapevamo…Le dichiarazioni del giocatore rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara tra Inter-Cagliari ... fcinter1908.it