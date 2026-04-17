Mkhitarayn pre Inter Cagliari | L’obiettivo quest’anno è vincere qualcosa Futuro? Non ci sto pensando perchè…

Da internews24.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mkhitarayn, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima dell’inizio della partita contro il Cagliari. Ha detto che l’obiettivo della squadra per questa stagione è vincere qualcosa. Per quanto riguarda il futuro, ha affermato di non pensarci in questo momento. Le sue parole sono state pronunciate nel pre-gara, prima del fischio di inizio del match.

di Alberto Petrosilli Mkhitarayn, centrocampista dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro il Cagliari. L’ Inter di Cristian Chivu si appresta a vivere il fischio d’inizio contro il Cagliari a San Siro. Pochi istanti prima del match, Henrikh Mkhitaryan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per suonare la carica e richiamare i compagni alla massima concentrazione, no PAROLE – « Non significa che siamo favoriti, bisogna far vedere il nostro valore in campo e portare i tre punti a casa, ma si parte da 0-0. Nelle difficoltà siamo sempre più uniti, abbiamo una grande voglia di vincere qualcosa quest’anno, dobbiamo solo sfruttare l’opportunità e portarla a casa.🔗 Leggi su Internews24.com

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