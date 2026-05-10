In un quadro di compravendite immobiliari a Cipro, imprenditori israeliani stanno acquisendo il 70% di immobili e terreni sull’isola. Le operazioni riguardano diverse zone dell’isola, con acquisti che coinvolgono ampie aree di proprietà. Le transazioni sono state documentate e risultano in un aumento consistente del patrimonio immobiliare di origine israeliana nel territorio cipriota. La situazione ha suscitato attenzione tra le autorità locali e gli osservatori internazionali.

Imprenditori israeliani stanno acquistando immobili e terreni a Cipro. Per una occupazione che ricorda quella palestinese. Cipro, splendida isola sul Mediterraneo contesa tra Grecia e Turchia, per quanto costituisca una Repubblica a sé. Se la parte sud è a maggioranza greco-cipriota (detta appunto Repubblica di Cipro, membro dell’UE), la parte Nord è contesta dalla Turchia, che la occupa militarmente dal 1974 ed è abitata prevalentemente dai turchi. Se di fatto la Grecia ha di fatto rinunciato alle sue richieste sulla parte sud, essa sta subendo l’occupazione di Israele. Come rende noto Maurizio Blondet, gli imprenditori israeliani controllano ormai circa il 70% degli immobili e vaste aree di terreno agricolo nel distretto di Limassol, a Cipro.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Israele sta acquistando Cipro: il 70% di immobili e terreni è in mano a loro

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