Isola ecologica Magnete assemblea dei cittadini davanti all' ingresso | Rivedere gli accessi per migliorarne la fruibilità
I residenti della zona hanno incontrato i rappresentanti comunali davanti all’ingresso dell’isola ecologica Magnete, chiedendo di modificare gli orari e le modalità di accesso per facilitare la fruizione del servizio. La stazione ecologica, che si trova a Modena, resterà chiusa fino a luglio per lavori di ristrutturazione. Durante l’assemblea, sono state avanzate richieste per migliorare la praticità di ingresso e uscita dal sito.
La stazione ecologica Magnete a Modena rimarrà chiusa fino a luglio per interventi di ristrutturazione, ma nel frattempo i residenti chiedono di rivedere l'accesso al sito. Lo hanno fatto con una petizione consegnata poche settimane fa e lo hanno ribadito ieri, sabato 9 maggio, durante.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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