Isola ecologica Magnete assemblea dei cittadini davanti all' ingresso | Rivedere gli accessi per migliorarne la fruibilità

I residenti della zona hanno incontrato i rappresentanti comunali davanti all’ingresso dell’isola ecologica Magnete, chiedendo di modificare gli orari e le modalità di accesso per facilitare la fruizione del servizio. La stazione ecologica, che si trova a Modena, resterà chiusa fino a luglio per lavori di ristrutturazione. Durante l’assemblea, sono state avanzate richieste per migliorare la praticità di ingresso e uscita dal sito.

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